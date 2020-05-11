شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عزل 35 منزلًا في «سيدي حبيب».. نقل استلام أبحاث مدرستين بجوار الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد عزب، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، الإثنين، نقل عملية استلام الأبحاث من مدرستين بجوار شارع سيدي حبيب، الذي تم عزله، لظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، كإجراء احترازي بناءً على طلب أولياء الأمور والمعلمين.

وقال «عزب» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث في مدرستي النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل استلام أبحاث المدرسة الأولي لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل استلام أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعي الصالح رقم 6، والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

كانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت، مساء الأحد، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزلًا بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين، ضمن اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.