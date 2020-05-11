شكرا لقرائتكم خبر عن عزل المدينة الجامعية ببني سويف يستقبل رضيعة ٨ شهور ووالدتها مصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في بني سويف، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم، رضيعة عمرها ٨ شهور، ووالدتها، مصابون بفيروس كورونا.

وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن الطفلة ووالدتها حالتهم مستقرة ويخضون للعلاج داخل العزل تحت إشراف طبي كامل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.