شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تطور منصاتها الإلكترونية لاستمرار العمل خلال «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طورت إدارة البورصة منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

تضم عملية التطوير 3 منتجات يتم بث حلقاتها، «إلكترونياً عن بعد»، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة المصرية وهي،

المنتج الأول EGX TALKS “«وهي خدمة جديدة تقدمها البورصة نشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن أخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وهي خدمة تستهدف مزيد من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسي وحصصها السوقية.

وستطلق البورصة اليوم أولى حلقات أول منتج وهو «EGX TALKS» والبداية ستكون مع شركة فوري للتكنولوجيا المالية للوقوف على أخر المستجدات بالشركة ومدى تأثرها بالمتغيرات الأخيرة وكيف تعمل على استمرار نشاطها وأعمالها، وذك من خلال مقابلات يتم اجراءها مع مسئولي الشركات المقيدة.

المنتج الثاني EGX COURSE” «، وهي خدمة أيضا تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، على أن تكون أول حلقة لقاء مع رئيس البورصة المصرية يسلط الضوء خلاله على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

المنتج الثالث IR Highlights«، وهي خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديري الاستثمار، لمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها في ضوء ما هو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «إدارة البورصة مستمرة في القيام بعملها نحو تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية من خلال تعزيز ورفع كفاءة عملية التواصل بين أطراف السوق المختلفة، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق المستهدفات المطلوبة».

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وأضاف «فريد» أن «توسيع قاعدة المستثمرين والشركات وتعزيز السيولة سيتأتى من خلال رفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في أسواق المال، إلى جانب سياسات التطوير الاعتيادية التي تقوم بها إدارة البورصة بالتعاون مع مختلف أطراف السوق لإضافة وتحديث آليات ومنتجات مالية جديدة».