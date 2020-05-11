شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتفقد عيادات فنادق الغردقة للتأكد من تطبيق «ضوابط الحكومة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، زيارته لمدينة الغردقة، الإثنين، بتفقد عدد من العيادات الطبية الموجودة بفنادق البحر الأحمر وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها، ضمن الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية للسماح لفنادق المحافظة باستقبال الزائرين المصريين بها بدءًا من منتصف مايو الجاري بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وتفقد «العناني» الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة للضيوف ومنطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

واستمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد أيضاً على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد، التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق الغردقة

وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق الغردقة

وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق الغردقة

وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق الغردقة

وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق الغردقة

وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق الغردقة