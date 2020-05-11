شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتيح الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة على موقع الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءا من، اليوم الاثنين، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg)، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من غد الثلاثاء، 12 مايو 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم في فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامات والقفازات.

وفي ذات السياق أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التي ذكرها القرار.