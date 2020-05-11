شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، ومواقف سيارات السوزوكي العشوائية، بمدينة بنها، بالاضافة إلى حملة لحصر الأراضي التي تم تبويرها ووضع تشوينات ورتش مباني، تمهيدا للبناء عليها بالمخالفة على الطريق الزراعي.

كما شملت الحملة التفتيش على معارض المحال التجارية على الطريق الزراعي أيضا، بمشاركة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس مدينة بنها، ومدير شرطة المرافق والاشغالات بمجلس مدينة بنها، حيث تم إزالة العديد من الاشغالات، وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية.

حملة لإزالة الاشغالات والمواقف العشوائية ببنها

حملة لإزالة الاشغالات والمواقف العشوائية ببنها

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بأسيوط

وبدأ «الهجان»، الحملة بإزالة المواقف العشوائية بميدان نفق سعد زغلول، وعند نفق المنشية، ومجمع المحاكم، حيث كانت تتسبب المواقف العشوائية في تلك المنطقة بالتكدسات، وتعطيل الحركة المرورية، وتضرر المواطنين من تواجد كافتريات مخالفة، حيث تم إزالة 3 أكشاك مخالفة، ومصادرة المتعلقات الموجوده بهم، كما تم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بأسيوط

وتابع «المحافظ» الحملة بإزالة الباعة الجائلين بمطلع كوبري 15 مايو وإزالة كافيتريا مخالفة بنفس المنطقة وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

كما قام المحافظ بإزالة 5 اكشاك بأماكن متفرقة على طريق بنها المنصورة حيث كانو يستغلون اسفل كباري المشاه وحرم الرياح التوفيقي واقامة اكشاك واشغالات بالمخالفة تتسسب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.

حملة لإزالة الاشغالات والمواقف العشوائية ببنها

حملة لإزالة الاشغالات والمواقف العشوائية ببنها

واستكمل «المحافظ» الجولة بالمرور على الأراضي التي يتم تبويرها على الطريق الزراعي، واشغالها بالتشوينات ورتش المباني حتي يتم بنائها بالمخالفة، حيث تم حصر كل المباني وتحرير محاضر لاصحابها، والزامهم بإزالة التشوينات.

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كما قام «المحافظ» بعمل حملة على المعارض والمحال التجارية الكبرى، على الطريق الزراعي، حيث تم تحرير محاضر لعدد من المعارض، لعدم حصولهم على اية ترخيصات، موجها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لشن حملة مكبرة لإزالة كل المباني المخالفة، التي تم المرور عليها.