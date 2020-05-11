شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تستقبل العائدين من السودان في استراحات المدرسين و«المُدن» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة أسوان، الإثنين، المصريين العالقين العائدين من السودان في استراحات أعضاء هيئة التدريس والمدن الجامعية.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه «تم توفير 24 غرفة للإقامة حيث تم استقبال ٣٩ من المصريين العائدين من السودان، وتم تجهيز هذا المكان بالكامل للحجر الصحي مع توفير كافة الإمكانيات لإتاحة سبل الراحة للأخوة العالقين».

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير أماكن يتم تخصيصها للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج وفق اشتراطات طبية عالية بمقدورها الحفاظ على سلامة العائد من الخارج لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس حرصًا على سلامتهم.

استراحات أعضاء هيئة التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان

استراحات أعضاء هيئة التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان

استراحات أعضاء هيئة التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان

استراحات أعضاء هيئة التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان

استراحات أعضاء هيئة التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان