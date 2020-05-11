شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تحرير 30 محضر لمخابز ومنشآت تجارية في حملة تموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير التموين بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها المديرية، الاثنين، برئاسة المهندس وصفى عبدالله، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين، ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة،لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتبين من التقرير الإشارة إلى تحرير 30 محضر متنوع في حملة مكبرة بمركز ومدينة بني سويف، وذلك بواقع: 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و2 محضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر للتصرف في حصة تموينية مدعمة وعدم وجود سجل زيارات، فيما تم ضبط 8 شكاير دقيق بلدي مدعم وعبوات جل كحول وزيت عطر وشموع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد.