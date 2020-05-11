شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشبورة صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق ورياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب الصعيد، وهناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35 – 19»، الإسكندرية «27– 17»، قنا «38- 20»، الأقصر «39 – 21»، أسوان «39 – 22».

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