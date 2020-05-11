شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الإثنين، بدء استكمال صرف منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة حتى 14 مايو الجاري.

ولكن ماذا حدث منذ بدء صرف المنحة؟

بدأ 737 ألفا و168 عامل غير منتظم، اليوم الإثنين، في استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن صرف المنحة بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر من خلال 4000 منفذ للبريد على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات.

موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك، وسيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطًا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

ماهو إجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولي؟

حسب «سعفان» في تصريحات صحفية له:

إن من قام بالصرف من أصحاب الدفعة الأولي من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل حتي الآن إلى مليون و300 ألف، و156 مستحقاً .

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قام العدد السابق بصرف 650 مليون و78 ألف جنيه، والمتبقي الذي سيقوم بالصرف من اليوم وحتي 14 مايو الجاري 737 ألفا و168 مستحقا، سيصرفون 368 مليون و584 ألف جنيه.

سيصل إجمالي المستحقين 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقاً، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلى مليار و18مليون و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.