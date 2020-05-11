شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بئر العبد» تنفذ حملة للقضاء على الذباب وناقلات الأمراض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق مديرية الصحة، بشمال سيناء، بمكافحة الذباب، والبعوض، وناقلات الأمراض، بمختلف مدن المحافظة، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إن إدارة المتوطنة وفرق الملاريا وناقلات الأمراض بالمديرية والإدارات الصحية التابعة تعمل بالتعاون مع مجالس المدن بمكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض، عن طريق رش المبيدات، في برك المياه وأماكن تجمع القمامة وفتحات الصرف الصحي وغيرها، من أماكن تجمع وتكاثر الذباب واليرقات والبعوض، وغيرها من الأماكن، بجانب تلقى البلاغات من المواطنين عن تلك الأماكن.

حملة للقضاء علي الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بشمال سيناء

من جانبه قال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إن وحدة مكافحة الملاريا بالإدارة الصحية ببئر العبد، نفذت حملة للقضاء على الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بمنطقة السبخية شمال المدينة، بجانب رش محطة الصرف الصحي بالمدينة، وأحواض الترسيب الخاصة بالمحطة.

وأشار سالم إلى أن عمليات الترصد الحشري ومكافحة الذباب والبعوض والقوارض مستمرة، بجانب عمليات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.