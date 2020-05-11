شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف معبد مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات الجامعية بأسوان خلفا لـ «العبيدي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، الإثنين، تكليف الدكتور أشرف معبد، المدرس بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة أسوان، قائمًا بعمل مدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك لمدة عام.
ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبدالله محمود عبدالله العبيدي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على ما قدمه خلال فترة تحملة المسؤولية، في ظل ما تواجه البلاد، من أزمات كبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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