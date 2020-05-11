شكرا لقرائتكم خبر عن شكر وتحذير.. بيان جديد من «الصحة» للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه وزارة الصحة والسكان بخالص الشكر والتقدير، لكل من بادر بتقديم المساعدة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من مؤسسات أو جهات أو أفراد، من خلال تقديم الدعم بكافة أشكاله سواء المادي أو العيني، أو حتى الخبرات، مشيدةً بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل تسخير الدولة لكافة إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن بـ 3 مجلس الشعب، بديوان عام الوزارة، هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلقي المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ويحذر«مجاهد» مجدداً بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.