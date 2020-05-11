العائدون من الكويت يوجهون رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه عدد من المصريين العائدين من الكويت والمقيمين حاليًا بمدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، رسائل شكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على تلبية ندائهم وعودتهم إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، كما وجهوا الشكر للحكومة المصرية وجامعة القاهرة على حسن استقبالهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم ولمدة 14 يومًا بالمدينة الجامعية.

وقال العائدون، بحسب بيان للجامعة، إن مايقدم لنا من رعاية للإقامة والإعاشة والوقاية، يؤكد عظمة مصر وحرصها، بمؤسساتها ممثلة في جامعة القاهرة، على أبنائها، ويكفي حرص الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على استقبالنا بنفسه فور وصولنا، ومتابعته المستمرة لتوفير كل احتياجاتنا، وما يقدم لنا في المدينة الجامعية منذ وصولنا يفوق كل التوقعات؛ والخدمات على أعلى وأرقى مستوى، وكلمات الشكر وحدها لاتكفي.

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وأعرب العائدون من الكويت، عن تقديرهم للجهود المبذولة لرعايتهم، واهتمام الجامعة بهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، كما أشادوا بمستوى نظافة الغرف والفرش والتعقيم المستمر للمباني والغرف.

ووجه العائدون من الكويت، رسالة طمأنة للمصريين العالقين بالخارج، بأن جامعة القاهرة تقدم جميع الخدمات على مستوى عال، إلى جانب توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات ووسائل الترفيه خلال فترة العزل الاحتياطي.

وكانت جامعة القاهرة استقبلت حتى الآن سبعة أفواج من العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، و إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتوفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.