للمرة الثانية.. الصحة تحذر من استغلال اسم الوزارة أو مستشفياتها في جمع التبرعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، للمرة الثانية، من استخدام اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم؛ منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يقوم بذلك.

وتوجهت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، بخالص الشكر والتقدير لكل من بادر بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء من مؤسسات أو جهات أوأفراد، من خلال تقديم الدعم بكافة أشكاله سواء المادي أو العيني، أو حتى الخبرات، مشيدةً بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل تسخير الدولة لكافة إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن بـ 3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: [email protected]