لتخفيف تداعيات "كورونا".. "قصور الثقافة" تخصص جزءًا بموازنتها لشراء الكتب من اتحاد الناشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وافقت على دعم خزينة الاتحاد بمبلغ مالي سيتم تحديده الفترة المقبلة؛ لمساندة الناشر المصري في ما حل به من أزمات حادة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف عبده، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أن الوزيرة كلفت هيئة قصور الثقافة بتخصيص جزء من الميزانية القادمة للشراء من الناشرين المصريين.

Advertisements

وأشار رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى أنه سيتم توجيه هذا المبلغ لمشروع تكافل الناشرين بعد إقرار المشروع من مجلس الإدارة.

كان عبده قد أجرى العديد من المحاولات مع بعض الجهات المختلفة؛ لبحث سبل دعم الناشرين لتخفيف آثار تلك الأزمة، والتقى مؤخراً وزيرة الثقافة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على تخصيص جزء معتبر من موزانة تزويد مكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة اعتبارًا من العام المالي المقبل (1/7/2020) للشراء من الناشرين من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد، ومشاركة الناشرين الأعضاء في معرض كتاب القرية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقاقة، ومشاركة الناشرين في مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت الثقافة بين إيديك) التي أطلقتها وزارة الثقافة لإتاحة المحتوى للجمهور لمن يرغب من الناشرين في دعم الثقافة.

وفي السياق ذاته، يستعد رئيس اتحاد الناشرين المصريين لإجراء لقاءات مماثلة مع عدد من الوزراء؛ منهم وزير الصناعة ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي.