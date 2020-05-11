ضبط شخصين حجبا سلع غذائية وقفازات لرفع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية، مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (4 طن سكر حر ) مجهول المصدر، بقصد رفع أسعارها. كما ضبطت الحملات، مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول ( 38 ألف و100قطعة قفاز) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

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