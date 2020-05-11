النيابة تخلي سبيل 24 شخصا ضبطوا أثناء إقامتهم مبارة لكرة القدم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: أمرت نيابة الهرم، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل 24 شخصا بضمان محل إقامتهم، ألقي القبض عليهم مساء أمس أثناء إقامتهم مبارارة لكرة القدم بملعب بمنطقة اللبيني. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة. كانت ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 21 شخصا مخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، خلال قيامهم بأداء مباراة "كرة قدم" بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة. كما تم ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب وعددهم 3 أشخاص، تم تحرير محضر لهم بخرق حظر التجوال ومخالفة قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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