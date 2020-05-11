تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، بحبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة السيارات بدائرة قسم الأزبكية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت لقبض على عاطل؛ لاتهامه بارتكاب 4 وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الأزبكية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بتورط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة في حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة. واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات بمكان إخفائها لدى عملائه (4 أشخاص سيئ النية – لهم معلومات جنائية).