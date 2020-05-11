بقيمة بمليونين و800 ألف جنيه.. الأموال العامة تضبط قضية تحويلات مالية غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضُبط فيها "أحد الأشخاص" بدائرة مركز شرطة شربين، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" من عملات أجنبية بما يعادل مليونين و827 ألف جنيه مصري.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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