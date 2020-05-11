بعد تداول مقطع فيديو.. الأمن يضبط عنصر إجرامي يدرب كلب على القتل وافتراس الحيوانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية ببني سويف، بعد تداول مقطع فيديو له على "الفيس بوك"، أثناء تدريب كلب على افتراس وقتل الحيوانات الأليفة بالشوارع.

كان قسم المتابعة الأمنية رصدت تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة – مقيم ببنى سويف) بتدريب كلب مفترس على قتل، وافتراس الكلاب والقطط الأليفة بالشوارع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وكذا الكلب المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.