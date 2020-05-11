مصادرة 2.3 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن في الجمالية قبل ترويجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر مقيم بدائرة القسم، حال تواجده داخل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية. وعُثر بداخل المخزن على 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 اثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف "قطعة ألعاب نارية" مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من شخصين محددين "جارٍ ضبطهما"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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