مصر | ننشر صورة شخص سقط من الطابق الخامس متوفيا في مايو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر صورة شخص سقط من الطابق الخامس متوفيا في مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على صورة شخص لقي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة 15 مايو.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، عن تفاصيل مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الخامس، وتبين ان الضحية يعاني من مرض بالمخ يؤثر علي توازنه، وأثناء توقفه في بلكونة شقته اختل توازنه وسقط ارضا، ولقي مصرعه في الحال.

وأشارات التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وان الوفاة طبيعية، جراء السقوط من ارتفاع.

بلاغ بسقوط الشخص



وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من أهالي مجاورة 32 مفاده، سقوط شخص من الطابق الخامس، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يدعي أحمد، 49 سنة، ومصاب بكسور في انحاء متفرقة من الجسد ونزيف داخلي وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من أهالي مجاورة 32 مفاده، سقوط شخص من الطابق الخامس، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يدعي أحمد، 49 سنة، ومصاب بكسور في انحاء متفرقة من الجسد ونزيف داخلي وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. سقوط شخصين لاتهامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي Advertisements وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى"، حيث ضبط فيها "شخصين" وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (350000 جنيه مصري 37000 دولار أمريكي) بما يعادل (584600 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا.