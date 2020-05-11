مصر | بـ"الخراطيم والمواسير".. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل شاب بالقطامية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"الخراطيم والمواسير".. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل شاب بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتحت نيابة القاهرة الجديدة الكلية تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة شاب مكبل الأيدى والأرجل وبه أثار تعذيب.
وأدلى المتهمون أمام النيابة باعترافات تفصيلية بالواقعة وقال المتهم الأول إنه كانت تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ سنوات ولكن فى أخر ثلاثة شهور الماضية كان المجنى عليه يمر بضائقة مالية مما دفعه باقتراض مبلغ مالى من المتهم وتم تحديد شهر لسداد المبلغ.
وأضاف المتهم أنه عندما قام بالاتصال بالمجنى عليه ليطالبه بدفع المبلغ كان يتهرب منه ثم حدث شجار بينهما فأختمر فى ذهن المتهم فكرة شيطانية ليعاقبه، معقبا: "استعنت بثلاثة أشخاص من أصدقائى واستدرجنا المجني عليه وربطناه بالحبال في الصحراء المحيطة بطريق السخنة خلف أحد الأبنية المهجورة، وضربناه بالخراطيم والمواسير إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة".
وكانت أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها لكشف ملابسات الحاث والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل ثلاثينى العمر بها عدة كدمات متفرقة بالجسم وأثار تعذيب وخدوش بالوجه وكانت الجثة بكامل ملابسها، ما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإرسال تقرير وافى بها.
كان المقدم الألفي، رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، تلقي بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب، ملقاة على جانب الطريق بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.
وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 أشخاص، وبتقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة أمنية في ضبطهما، وبمواجهتهما اقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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وفي سياق أخر، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة، وضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
واستطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق، ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة، بضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، بينما نجحت لإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، في ضبط (338) قضية متنوعة.
واضطلعت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط (126) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةفى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، من ضبط (3) قضايا متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية).