مصر | بـ"الخراطيم والمواسير".. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل شاب بالقطامية

فتحت نيابة القاهرة الجديدة الكلية تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة شاب مكبل الأيدى والأرجل وبه أثار تعذيب.

وأدلى المتهمون أمام النيابة باعترافات تفصيلية بالواقعة وقال المتهم الأول إنه كانت تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ سنوات ولكن فى أخر ثلاثة شهور الماضية كان المجنى عليه يمر بضائقة مالية مما دفعه باقتراض مبلغ مالى من المتهم وتم تحديد شهر لسداد المبلغ.

وأضاف المتهم أنه عندما قام بالاتصال بالمجنى عليه ليطالبه بدفع المبلغ كان يتهرب منه ثم حدث شجار بينهما فأختمر فى ذهن المتهم فكرة شيطانية ليعاقبه، معقبا: "استعنت بثلاثة أشخاص من أصدقائى واستدرجنا المجني عليه وربطناه بالحبال في الصحراء المحيطة بطريق السخنة خلف أحد الأبنية المهجورة، وضربناه بالخراطيم والمواسير إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة".

وكانت أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها لكشف ملابسات الحاث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل ثلاثينى العمر بها عدة كدمات متفرقة بالجسم وأثار تعذيب وخدوش بالوجه وكانت الجثة بكامل ملابسها، ما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإرسال تقرير وافى بها.

كان المقدم الألفي، رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، تلقي بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب، ملقاة على جانب الطريق بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

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