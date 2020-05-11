مصر | للوقاية من كورونا.. تواصل تعقيم أقسام ومراكز الشرطة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر للوقاية من كورونا.. تواصل تعقيم أقسام ومراكز الشرطة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، تواصل أجهزة قطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية، مدير الأمن، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى المحافظة.

ويأتي ذلك وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة المرافق الشرطية، وذلك من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وفي إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتم تجهيز أطقم الطب الوقائي بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتي من شأنها حفظ سلامتهم.

وتشمل أعمال التطهير والتعقيم، كل الأقسام والمراكز الشرطية ومرافق السجون على مستوى المحافظة، إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، وذلك لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات كورونا.

وتأتي تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.