مصر | تقرير الصحة: لا شبهة جنائية حول وفاة عجوز صدمه قطار أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير الصحة: لا شبهة جنائية حول وفاة عجوز صدمه قطار أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة رجل خمسيني العمر، لقى مصرعه أمس الأحد، إثر اصطدام قطار به، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تفاصيل الواقعة

"القطار خبطه".. هكذا لقي عجوز مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد، بمنطقة عزبة البكباشي، التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان تلقى إخطارا من العميد محمد نشأت مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، مفاده باصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة عزبة البكباشي دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم محمد داوود رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد مصطفي عثمان، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة رجل عجوز، يرتدي كامل ملابسه.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن المتوفي كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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شنق نفسه في سور البلكونة".. بهذه الطريقة انتحر رجل ستيني العمر داخل شقته، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، باكتشاف سيدة انتحار زوجها داخل شقتهم بدائرة القسم.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "عصام.س.ع"، 65 سنة، بالمعاش، يرتدي كامل ملابسه ومُعلق بحبل من رقبته، بسور البلكونة.

التحريات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، أوضحت أن المتوفي متزوج ولديه "شاب وابنه متزوجة"، وكان يعاني من مرض نفسي منذ خمس سنوات، ويوم الواقعة توجهت زوجته وابنها إلى منزل ابنتها للإفطار عندها، ولدي عودتها فوجئت بزوجها مُعلق من رقبته بسور البلكونة.

وتوصلت معاينة رجال مباحث الجيزة إلى عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وانتحار المتوفي عن طريق شنق نفسه، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.