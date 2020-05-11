مصر | للوقاية من كورونا.. إخلاء الأسواق بقرى جنوب الجيزة (صور)

تحسبًا لانتشار عدوي فيروس الكورونا، أخلت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تنسيقا مع محافظة الجيزة، بإشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من الأسواق بقري ومراكز جنوب المحافظة.

وأسفرت جهود الحملات عن إزالة أسواق قري مزغونة والعزيزية وميت رهينة بمركز البدرشين، وشارع سقارة، والأسواق بمركز أبو النمرس، والأسواق بمركز العياط، ومدينة الحوامدية، وعددًا من مراكز جنوب الجيزة، وذلك لمنع حدوث تجمعات بين المواطنين، للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حده بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.