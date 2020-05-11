أخبار مصر | رحلات طيران استثنائية للمصريين العالقين بالإمارات.. تبدأ في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رحلات طيران استثنائية للمصريين العالقين بالإمارات.. تبدأ في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بالإمارات ، حنان شاهين، أشارت فيه إلي أن السفارة ترتب رحلات طيران استثنائية للمواطنين المصريين العالقين بالدولة، الذي سجلوا بياناتهم والرغبين في تسجلها من حاملي التأشيرات، وكذلك حاملي الإقامات المنتهية طالما تم تقديم المستندات اللازمة.

وأضافت في تقريرها، أن السفارة بأبوظبي ستتواصل مع المواطنين المسجلين بها ضمن العالقين للقيام بحجز الطيران المتاح بدءاً من 13 مايو الجاري.

وأكدت تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين لفترة 14 يوما تحت أشراف وزارة الصحة دون استثناء، وذلك في إحدى المدن الجامعية على نفقة الدولة، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين في قضاء فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسي علم علي نفقتهم الخاصة تسجيل بياناتهم من خلال رابط السفارة بأبوظبي لترتيب رحلة لهم. Advertisements