أخبار مصر | إنفوجرافيك.. نصائح مهمة عند زيارة كبار السن لحمايتهم من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، تعليمات ونصائح يجب اتباعها عند زيارة كبار السن لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت الوزارة إنفوجرافيك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمن التعليمات والنصائح وتضمنت الآتي:

- الحفاط على مسافة آمنة، وتجنب التواصل الجسدي كالاحتضان والمصافحة.

- غسل اليدين بالماء والصابون.

- عدم مشاركة الطعام أو الأدوات.

- التأكد من أن غرف كبار السن نظيفة وجيدة التهوية.

- الحرص على تناول كبار السن لوجبات صحية ومتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافي من النوم.

- منع التجمعات الاجتماعية في المنزل أو زيارة الآخرين.

- إذا كان لدى كبارة السن أعراض تنفسية، بغض النظر عن شدتها، يجب الاتصال على "105" أو "15335".

تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.