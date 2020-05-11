أخبار مصر | خبر سار للمعلمين بشأن مكافأة الامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار للمعلمين بشأن مكافأة الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعديل معدل أيام أعمال الامتحانات للمرحلتين الثانوية العامة والدبلومات الفنية حيث تقرر زيادة عدد أيام العمل المحسوبة في مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية كما يلي:
1- رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول يوم العمل الفعلي 4 أيام بدلًا من 3، و5 أيام في المناطق النائية بدلًا من 4.
2- المراقبون والمعاونون والملاحظون واعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة وعضو الشئون القانونية يوم العمل الفعلي بـ3 أيام بدلًا من يومين و4 أيام في المناطق النائية بدلًا من 3.
3- العمال والشرطة والزائرة الصحية أو الطبيب يوم العمل الفعلي بيومين بدلًا من يوم ولا يحتسب لهم تحضير أو راحات.
إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب الثانوية على الموقع
في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020.
وجاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.
ومن ناحيته، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم في فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.
وأضاف "حجازي"، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1632020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.