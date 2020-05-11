أخبار مصر | خبر سار للمعلمين بشأن مكافأة الامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار للمعلمين بشأن مكافأة الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعديل معدل أيام أعمال الامتحانات للمرحلتين الثانوية العامة والدبلومات الفنية حيث تقرر زيادة عدد أيام العمل المحسوبة في مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية كما يلي:

1- رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول يوم العمل الفعلي 4 أيام بدلًا من 3، و5 أيام في المناطق النائية بدلًا من 4.

2- المراقبون والمعاونون والملاحظون واعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة وعضو الشئون القانونية يوم العمل الفعلي بـ3 أيام بدلًا من يومين و4 أيام في المناطق النائية بدلًا من 3.

‎3- العمال والشرطة والزائرة الصحية أو الطبيب يوم العمل الفعلي بيومين بدلًا من يوم ولا يحتسب لهم تحضير أو راحات.

إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب الثانوية على الموقع

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في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020.

وجاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط اضغط هنا، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.