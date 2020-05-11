أخبار مصر | وكيل البرلمان يطالب الحكومة باتخاذ نفس إجراءات شم النسيم في عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان يطالب الحكومة باتخاذ نفس إجراءات شم النسيم في عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة قبل حلول عيد الفطر، على أن تكون نفس إجراءات شم النسيم، والتي تتمثل في غلق كافة الشواطئ والطرق المؤدية إليها ومنع التنقل بين المحافظات، مطالبا بضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه التجمعات على انتشار فيرس كورونا.

ولفت وكيل مجلس النواب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة تعمل حتى الآن، وفق إجراءات صحيحة وجادة للحد من انتشار كورونا، ولكن الأهم هو مدى استجابة المواطن لهذه التحذيرات، وأنه لازال هناك فئات لا تدرك خطورة الموقف.

وأشار إلى أن مطالبة نقابة الأطباء بالحظر الشامل لا بد من أن تكون وفق دراسة لأن هناك معايير أخرى تحكم الأمر لا بد وأن تكون محل نظر وهو ما تفعل الحكومة عليه بإحداث توازن بين الاقتصاد والصحة حتى لا يكون هناك تأثر مالى كبير وعدم تأثر الحياة المعيشية للبعض.

واعتبر أن التعايش مع كورونا أمر لا بد من اتخاذه ولكن مع اتخاذ كافة المحاذير والتدابير اللازمة من قبل كل فرد.