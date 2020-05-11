أخبار مصر | "البيطريين" توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن مصاريف أعضاء مجلس النقابة

كشف الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، حقيقة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الأجتماعي بشأن مصاريف أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين.

وقال الأمين العام فى بيان له، إنه تم تشكيل لجنة بقرار مجلس النقابة العامة مكونة من 4- (د ناجي سلام د أشرف قاسم – د الحسيني محمد عوض ) لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية العام 2019/2020، واستمرت اعمالها لمدة 14 يوما متصلة من بينها ثلاثة أيام تلقي للطلبات الواردة بالبريد مما اضطر تواجد أعضاء اللجنة بشكل يومي خلال شهرين ( ديسمبر ۲۰۱۹ – يناير ۲۰۲۰ ) حتي تقديم التقرير الخاص باللجنة.

وتابع: تم تشكيل لجنة بتاريخ 7/1/2020، بقرار من الأمين العام برئاسة السيد الدكتور أشرف قاسم أحمد أحمد وعضوية كل من ( د محمود عفيفي، د الحسيني محمد عوض – د احمد غندور ) والمدير المالي والمستشار القانوني وذلك لشراء فرش وأثاث نادي الأطباء البيطريين بالعجوزة مما اضطر تواجد أعضاء اللجنة بشكل شبه يومي حتي تم تجهيز النادي في شهر مارس ۰۲۰۲۰

وكان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، قال إن هيئة المكتب قد عقدت اجتماع، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، حيث تم التصديق على البيان الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020، والذى تضمن وقف اجتماعات المجلس، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.

وأوضح البدرى، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد صرف كافة الإعانات والبالغ عددها 350 إعانة، بجانب كافة الإعانات العلاجية، كما تم التصديق على المبلغ المستحق لوزارة الرى لصالح نادى الأطباء البيطريين فى أسيوط، مشيرا إلى أن النقابة لم تصرف أى إعانات لأعضائها المصابين بكورونا، لافتا إلى أن المصابين وحالات الوفاة يحصلون على دعم مادى من اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى حدد 50 ألف لأسر المتوفيين، و20 ألف لحالات الإصابة.