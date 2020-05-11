أخبار مصر | مليار و360 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء الإسكندرية والساحل الشمالي

قال المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن قطاع الكهرباء خصص، مليار و360 مليون جنية لتطوير شبكات كهرباء منطقة الإسكندرية والساحل الشمالى خلال العام المالى القادم 2020/ 2021، وذلك بعد الانتهاء من الخطة الاستثمارية الحالية بنسبة 100% ما أدى لانخفاض معدلات الأعطال وانقطاعات التيار بنسبة 40% عن العام الماضى وتأمين الشبكة لمواجهة تزايد الأحمال خلال شهور الصيف.

وأوضح في بيان اليوم، أن الاستثمارات الجديدة تستهدف إقامة 3 مراكز جديد للتحكم في شرق ووسط وغرب الإسكندرية في إطار برنامج الوزارة للتحول للشبكات الذكية وتوفير أفضل خدمة للمشتركين، مؤكدا تحقيق مستهدفات الخطة الطموحة والاستثمارية للشركة وفقا لضوابط العمل بمحافظة الإسكندرية والتى لا تسمح بأعمال الحفر بدءا من أول شهر مايو وحتى نهاية شهور الصيف، مؤكدا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح العاملين في ظل انتشار مرض كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.