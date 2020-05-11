شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات تخصيص أرض النقابة بأسيوط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، الإثنين، تشكيل لجنة تضم 4 من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الواردة، بخطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، لإقامة نادي اجتماعي للمحامين عليها.

وقال نقيب المحامين في بيان صحفي، إنه تلقى خطاب من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يبدي فيه موافقة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطة أرض بمساحة (ثلاثة أفدنة) لإقامة نادي اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، والكائنة برقم (14) بمركز الخدمات الإقليمية بمساحة (2.9) فدان – لإقامة نادي اجتماعي لصالح نقابة المحامين.

وأضاف البيان: «جاء التخصيص وفقا للضوابط المنصوص عليها، وهي وجوب تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، والسداد بالجنيه المصري، وفق نظام السداد، والتزام النقابة بالحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة المشروع، وخصم نسبة 50 % في حالة عدم التزام النقابة بجدية الحجز، ووجوب الالتزام بما جاء بخطاب قطاع الشؤون المالية والإدارية المبين بالخطاب، كما يجب مراعاته في صدور التعهدات ممن له حق التوقيع وفقا للائحة النقابة ومذيل باعتماد صحة التوقيع من البنك، وأنه لا يسري قرار التخصيص إلا بعد قيام النقابة بتنفيذ ما ورد من بالمتعهدات والواجب التنويه فيها بقرار التخصيص، والتنسيق مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة لإنهاء الإجراءات».

وتابع: «وعليه قررنا تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بها وبكل المطلوب في المواقيت المحددة وفقا للضوابط التي نص عليها الخطاب: مجدي سخي، وسعيد عبدالخالق، وسيد عبدالغني، ومحمد فزاع، أعضاء مجلس النقابة العامة، وتلتزم اللجنة بعرض ما يتم أسبوعياً على مجلس النقابة والنقيب، حتى يكتمل المشروع في المهلة المحددة لإتمامه، ومطلوب من كافة المحامين المساعدة في الوفاء بهذه الالتزامات والتعهدات.