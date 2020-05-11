شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا: تسليم المدن الجامعية لوزارة الصحة من أجل استقبال العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه تم تسليم المدن الجامعية لوزارة الصحة ضمن خطة الوقاية من الأمراض الوبائية بفيروس كورونا المستجد، عقب عمليات التعقيم والتطهير لجميع المنشات، مؤكدا أن المنشات أصبحت في حيز الصحة، سواء للعزل أو استقبال العائدين من الخارج .
وقال مسؤول بمديرية الصحة بالمنيا، رفض ذكر أسمه، إن المديرية بصدد استقبال وافدين من دولة الكويت، وبعض الدول العربية والأوربية، خلال ساعات، وذلك لعزلهم بالمدينة الجامعية، ضمن خطة الوقاية، ومنع انتشاء الوباء .
في سياق متصل قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لعمليات العزل للعائدين، وحجزهم بالمدن الجامعية، ضمن برتوكول تعاون بين وزارتي الصحة، والتعليم العالي
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