شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار جنيه.. السيسي يصدّق على قانون فتح اعتماد إضافي بموازنة 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة للدولة للسنة المالية 2019-2020. وجاءت المادة الأولى من القانون بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بمبلغ قدره عشرة مليارات جنيه بالباب السادس شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات». والمادة الثانية تنص على «تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ مقداره عشرة مليارات جنيه . والمادة الثالثة نصت على «تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضاف المنصوص بالمادتين الاولى والثانية من هذا القانون». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 9,400

تعافي 2,075

وفيات 525

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