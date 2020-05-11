شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مليون جنيه غرامات سرقات التيار في المنوفية خلال شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء بشركاته المختلفة يعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك.

وقال المهندس محمد عبدالحكم، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن قطاع المنوفية بلغ إجمالي عدد المشتركين بها 1601297 مشترك، منهم عدد 387391 مشترك على عدادات مسبوقة الدفع، ونجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد مراكز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين 83 مركزًا وبلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 77 لوحة، وبلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 3608134 كم، بينما بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط 2111.196 كم.

وأشار عبدالحكم إلى أنه أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء، لافتًا إلى أنه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد 3 فرق بقطاع المنوفية بإجمالي 47 فردًا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية، بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، خلال شهر مارس 2020، نحو 533 محضر بإجمالي قيمة 1069352 جنية بقطاع المنوفية كما انخفض عدد الأعطال خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 105 عطل مقابل 124 عطل خلال الفترة المناظرة، كما انخفضت مدة الإنقطاع خلال نفس الفترة 174.38ساعة مقابل 269.3 ساعة خلال الفترة المناظرة.