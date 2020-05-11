شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ هاتفيًا رئيس وزراء العراق على نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لـمصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكدًا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكدًا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.