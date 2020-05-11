شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك انطاكية الماروني يدعو جميع المطرانيات للمشاركة في «الصلاة من أجل الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت بطريركية انطاكية وسائر المشرق المارونية الانضمام إلى مبادرة الصلاة والصوم وعمل الخير والدعاء من أجل الإنسانية ليحميها الله من وباء كورونا، يوم الخميس 14 مايو، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

ودعا الكردينال بشارة الراعي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق، جميع المطرانيات والرعايا لإحياء يوم 14 مايو الجارى، بناء على دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مضيفًا أنه «تضامنًا مع قداسة البابا فرنسيس، وجميع كنائس العالم ومع الأخوة المسلمين، ندعوكم لإحياء يوم 14 مايو في المطرانيات والرعايا، كما نحييه في الكرسي البطريركي».

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية، يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.