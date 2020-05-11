شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 81 شخصًا خالفوا قرار حظر التجوال بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت نيابة الغردقة، الاثنين، التحقيقات في المحاضر التي حررتها الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، وعددها ٨١ محضرا لمخالفين لقرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن حزمة إجراءات تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تم إلقاء القبض على المخالفين بقسمي أول وثان الغردقة وتم قيد المحاضر جنح امن دولة طوارئ. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,400

تعافي 2,075

وفيات 525

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