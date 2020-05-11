شكرا لقرائتكم خبر عن «صراخ واستفزاز وإهانات».. الرواية الكاملة لمدير مستشفى شربين عن «لايف إلهامي عجينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين المركزي، الذي شهد واقعة تعدي النائب إلهامي عجينة على الأطباء، إن النائب كان مبيت النية لافتعال أزمة بدليل وجود البث المباشر «اللايف» من لحظة دخوله المستشفى.

وأضاف «مشالي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أنه «كنت في المستشفى فترة الصباح وحتى الرابعة عصرًا، ثم تسلم الدكتور إيهاب مسعد، المدير المناوب، العمل خلال الفترة المسائية، وفى الساعة الخامسة والنصف دخل النائب المستشفى ومعه عدد من الأشخاص، ويقوم أحدهم بالتصوير، ولم يُعرّف نفسه لأحد، والمستشفى له طبيعة خاصة، لأن عندنا صدر وحميات ومرضى كورونا، ولذلك يتم توجيه أي زائر أو مريض إلى بوابة الدخول الخاصة به كإجراء وقائي لمنع انتشار العدوى».

وتابع: «النائب كان متحفزًا، وبدأ يصرخ في وجه الجميع، ويستفز الأطباء والعاملين بالمستشفى بالتصوير، وعندما طلبوا منه إيقاف التصوير وعرض طلباته أو مشكلته رفض وقال للأطباء (أنا جاى أمر على المستشفى)، ثم قال إن له مريض في الباطنة من دائرته بلقاس، ورفض ارتداء الكمامة قبل دخول الأقسام، ثم ردد إهانات في حق الأطباء وحقي قائلًا: (مدير فاشل ومستشفى فاشلة)، فحضر له الدكتور إيهاب مسعد، المدير المناوب، لكنه قعد يزعق ويسب المستشفى والأطباء، وعندما اعترض الدكتور إيهاب على أسلوبه أهانه، ورغم وجود أكتر من طبيب والعديد من التمريض ظل يردد أن المستشفى لا يوجد بها أطباء رغم أن البث المباشر الذي كان ينشره يظهر الأطباء والتمريض».

وتابع مدير مستشفى شربين: «المستشفى ليس ساحة للمعارك السياسية، ولا نعرف النائب ولم نره من قبل، فلم يحضر ولو مرة لمساعدة المستشفى وجاء فقط لافتعال أزمة، وأهان الجميع حتى أنه دخل غرفة الجبس وقال للطبيب (أنت لازم تنظف بنفسك)، فهل شغل الطبيب التنظيف أم العلاج ؟!، ثم حاول تصوير المرضى وتذاكر العلاج وهذه مخالفة قانونية وأسرار المرضى يحميها القانون وميثاق الشرف».

وأعرب «مشالي» عن غضبه من تصرفات النائب قائلًا: «النائب إلهامى عجينة ترك دائرته بمشاكلها وحضر خصيصًا لافتعال مشكلة لا مبرر لها، في دائرة أخرى ومركز آخر، وأنا تليقيت اتصالات هاتفية من الأطباء بعد زيادة تصرفاته غير المسؤولة، وعندما حضرت ورغم غضب الأطباء حاولت تهدئته، وطلبت سماع مشكلته، ولكن للأسف لم أسمع منه سوى إهانة الأطباء فقال لي (قبل ما تتعلموا الطب اتعلموا الأدب)، وده كلام مش مقبول، الناس دى تركت بيوتها وتعمل وسط المخاطر بينما تقول للناس الزموا بيوتكم، ولا تستحق من أي شخص مهما كان هذه الإهانات، ومع ذلك احتويت الموقف مع النائب وقلت له (لنا حق عندك يا سيادة النائب وسنأخذه)، فكان الأجدر به لو لديه مشكلة أن يرفعها للمسؤولين الأعلى ويحاسبونا لو كان هناك أي تقصير».

وأضاف: «النائب بيشتكى إن مفيش عندنا أشعة مقطعية، وبنحول المريض يعملها بالخارج، وأنا قلت له خد طلب وهات لنا جهاز لأن احنا إمكانياتنا كده، وعندنا أقسام كتير، وأجهزة من المجتمع المدنى، وعملنا عناية أطفال، وهنفتح قسم كلى قريبًا، وكلها من المجتمع المدني الذي يثق بالمستشفى ويساعدنا في تحسين الخدمة الطبية، فالجميع هنا يعمل بتفاني من أجل راحة المرضى».

وتابع: «أحاول تهدئة الأطباء بالمستشفى بعد إحساسهم بالإهانة وعدم تقدير النائب لجهودهم وعملهم في ظل الظروف الحالية ووجودهم في خطوط النار الأولى في الحرب ضد كورونا، ما يعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر».

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ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «مجلس النقابة اتخذ قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب، وسيتم تحرير محضر بالنيابة العامة بقيامه بالتعدي على الأطباء، والتعدى على خصوصيات المرضى بالتصوير».