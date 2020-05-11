شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام عملاء البنوك بارتداء «الكمامة» اعتبارًا من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اتحاد البنوك إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك العاملة بالسوق المحلية بضرورة ارتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك، والاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع، اعتباراً من الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه على ثقة من تفهم المواطنين لهذه التدابير الإلزامية لدخول فروع البنوك.
وقال الاتحاد في بيان، الإثنين، إن «القرار حرصاً من اتحاد بنوك مصر على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، والعملاء والمتعاملين مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسؤولة، وتماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي، لرفع الإجراءات الوقائية».
وناشد الاتحاد المواطنين «الالتزام بهذه الإجراءات حتى يتم التردد على فروع البنوك بشكل منتظم، وتسهيل تقديم العمليات المصرفية كافة».
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