شكرا لقرائتكم خبر عن أول مدرسة تنتهي من تسليم الأبحاث.. «شوقي» يشيد بمدرسة الكمبيل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، بمدرسة الكمبيل بأسوان، كأول مدرسة على مستوى الجمهورية، تنتهي من تسليم الأبحاث الرقمية، والورقية.

وقال الوزير على صفحته على «فيس بوك» إن المدرسة نجحت بكفاءة في تسليم الأبحاث، وعددها ٩٥ بحثًا بينها ٩٤ بحث إلكتروني، تم رفعها على المنصة، وبحث واحد ورقي.

وقدم الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم، بإسوان الشكر لجميع العاملين، بمدرسة الكمبيل الإبتدائية، بإدارة كوم أمبو التعليمية لإشادة وزير التربية بالمدرسة، باعتبارها أول مدرسة على مستوى الجمهورية، تنتهى من تسليم المشروعات البحثية، لجميع الصفوف الثالث، الرابع، الخامس، السادس بكفاءة، بمعدل 94 مشروع بحثى إلكترونى، ومشروع واحد فقط ورقي.