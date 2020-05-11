شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الإرهابي توفيق فريج.. «أبوعبدالله» في مسلسل الاختيار؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الحلقة 17 من مسلسل «الإختيار»، للفنان أمير كرارة، والذي يجسد حياة الشهيد أحمد منسي، مصرع الإرهابي توفيق فريج، زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس، والشهير بـ«أبوعبدالله»، الشخصية التي قدمها الفنان ضياء عبدالخالق.

ولكن من هو الإرهابي توفيق فريج؟:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في عام 2014، أن المتهم توفيق محمد فريج زيادة، الملقب بـ«أبوعبدالله»، قائد جماعة أنصار بيت المقدس، وتبين أنه «تاجر عسل» يقيم في العريش بمحافظة سيناء «هارب».

تحول فريج من تاجر إلى إرهابى، بعدما أنشأ وأسسَ ونظمَ وأدارَ وتولى زعامةَ جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانون، الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعى.

حيث إنه أنشأ وأسسَ ونظمَ وأدارَ وتولى زعامةَ جماعةِ أنصارِ بيتِ المقدسِ، التي تدعو لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم، واستهدافِ المنشآتِ العامةِ والمجرى الملاحى لقناةِ السويسِ والسفنِ المارة به.

ومن خلال توليه أمر جماعة انصار بيت المقدس، أشأ مجلس شوري للجماعة وقام بتجنيد لعدد من ضباط الجيش المفصولين، ومن أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي.

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وقتل في يناير 2014 ومع ذلك تمت إحالته إلى المحاكمة مع باقى المتهمين.