شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: توزيع 1100 شنطة رمضانية بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسن صلاح، نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، ورئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، الإثنين، مواصلة الجامعة بالتعاون مع الجمعية للحملة الخيرية السنوية، والتى تهدف إلى توزيع شنط رمضان على الأفراد، التى تضمنت هذا العام توزيع 1100 شنطة، جاءت تبرعا من أهل الخير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأصدقاء الجمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وضمت الشنط أهم السلع الغذائية الأساسية، والتي تساهم في سد احتياجات الأسرة المصرية.

جامعة أسيوط توزيع 1100 شنطة رمضانية بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر

جامعة أسيوط توزيع 1100 شنطة رمضانية بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر

جامعة أسيوط توزيع 1100 شنطة رمضانية بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر

جامعة أسيوط توزيع 1100 شنطة رمضانية بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر

جامعة أسيوط توزيع 1100 شنطة رمضانية بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر

وأوضح الدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات، والبحوث البيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه تم توزيع الشنط الرمضانية للعمال داخل الجامعة غير القادرين، كما توجهت الجمعية خارج أسوار الجامعة، في عدد من الشوارع والميادين وبعض المناطق الأكثر احتياجاَ بأسيوط، مشيراَ إلى أن الشنطة تحتوى على أهم السلع الغذائية مثل «السكر والشاي والسمنة، والأرز والمكرونة»، مشيرا إلى استمرار الجمعية في تلقى تبرعات مباشرة، في مقر الجمعية بقطاع خدمة المجتمع بالمبنى الإدارى للجامعة، وعلى حساب رقم 3000/1/364 بنك مصر، فرع جامعة أسيوط.