شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وحتى 14 مايو.. بدء استكمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ 737 ألفا و168 عاملا غير منتظم، اليوم الاثنين، في استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال 4000 منفذ للبريد على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الصرف سوف يستمر للمتخلفين حتى 14 مايو الجاري، قائلا إنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولى من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل حتى الآن إلى مليون و300 ألف، و156 مستحقاً، صرفوا 650 مليونا و78 ألف جنيه، والمتبقي الذي سيقوم بالصرف من اليوم وحتى 14 مايو الجاري 737 ألفا و168 مستحقا، سوف يصرفون 368 مليونا و584 ألف جنيه، وبذلك يصل إجمالي المستحقين 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقاً، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل إلى مليار و18مليونا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة بذلك.