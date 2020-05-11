شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: المدن الجامعية جاهزة لاستقبال العالقين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الإثنين، اجتماعًا للتأكيد على تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمناطق التي ظهر بها إصابات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن قرارات غلق المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز ومحال السوبر ماركت واستمرار فض الأسواق وأماكن التجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وللحد من الإصابة بالفيروس.

كما استعرض محافظ المنوفية ما تم تنفيذه من خطة تجهيز المدن الجامعية والاستعدادات النهائية لاستقبال عدد من العالقين العائدين من الخارج، مؤكدًا التعاون الدائم والوثيق مع جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات في هذا الشأن.

كما أكد محافظ المنوفية على توفير الأطقم الطبية وكذا الأمن وعمال النظافة مضيفا أنه تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي بشأن توفير الوجبات الغذائية لكافة الأطقم الطبية والعاملين، مشيرا إلى إشرافه الكامل على تأهيل المدن الجامعية والتأكيد على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها لإظهار صورة مشرفة لاستقبال هؤلاء العائدين في أماكن إقامة مناسبة .

وأشار محافظ المنوفية إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لعبور هذه المرحلة الراهنة وتأكيد قدرة الدولة على تجاوز هذه الأزمة، مناشدا الجميع ضرورة الالتزام والتعاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية .