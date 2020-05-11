شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُكرم السائق «مُنقذ مدينة العاشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطن طلعت سالم حسين، سائق شاحنة الوقود المشتعلة، ومُنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة حقيقية وذلك أثناء تفريغها لحمولة مواد بترولية داخل محطة وقود بالقرب من المجاورة 46 بمدينه العاشر من رمضان.

ومنح المحافظ السائق الشجاع شهادة تقدير ومكافأة مالية ووحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، تقديرًا وتكريمًا لدوره البطولي بالسير بالسيارة المشتعلة بعيدًا عن التجمع السكني، ومحاولة إخماد النيران لحماية أرواح المواطنين والمارة.

أشاد المحافظ بالدور البطولي الذي قام بها المواطن المصري الأصيل وإقدامه وشجاعته في السير بالسيارة بعيداً عن التجمع السكني للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم الاضرار بهم، مؤكدًا أن «ما قام به السائق ليس غريبًا على أبناء محافظة الشرقية فمحافظتنا تذخر برجال حقيقيين تظهر معادنهم الأصيلة وقت الشدائد والكوارث».

من جانبه، قدم السائق الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على تكريمه بمكتبه باعتباره نموذجًا يدعو للفخر والاعتزاز، مؤكدًا أن ما فعله «واجب وطني للحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء».

كانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام تلقت إخطاراً يفيد بنشوب حريق شاحنة وقود بالقرب من محطة لتمويل المركبات بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

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