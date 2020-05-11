شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : سجلنا 3198 حالة مصابة بكورونا فى 8 أيام .. ونسبة الوفيات 5.5 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن تسجيلها 3198 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال أخر 8 أيام ليرتفع إجمالي الإصابات فى مصر لــ 9400 حالة حتي الآن .

وقالت بيانات وزارة الصحة والسكان إن نسبة الوفيات بلغت 5.5 % من اجمالي المصابين في حين بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا 2075 حالة بينما تحول نتائج عينات وتحاليل 2556 حالة من الإيجابي إلى السلبي.

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وكان اللجنة العلمية المكلفة بوضع البرتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان كشفت عن طريقة التعامل مع الحالات الإيجابية لكوفيد 19، أنه يتم تقييم الحالة لتحديد البروتوكول العلاجى الملائم للمريض ثم سحب عينه منه بعد 5 أيام من بدء العلاج، وإذا كانت النتيجة ما زالت إيجابية يستكمل العلاج، مع سحب العينة كل 48 ساعة لتحديد موعد خروج الحالة.

وقالت اللجنة العلمية المكلفة بوضع البرتوكولات العلاجية لفيروس كورونا المستجد: إذا كانت الحالة مخالطة ولم تظهر عليها أى أعراض، أو ظهرت عليها أعراض خفيفة، فتُسحب عينة منها ويسمح لها بالذهاب للمنزل مع التشديد عليها الالتزام بإجراءات العزل المنزلى فى غرفة منفصلة، وعدم التعامل مع أى شخص من مسافة قريبة، وعدم السماح باستخدام متعلقاته الشخصية، حتى ظهور نتيجة الفحص.

وأوضحت اللجنة: جميع الحالات الحرجة أو الحادة يجرى وضعها على جهاز التنفس الصناعى نظرًا لأنها قد تتعرض لفشل تنفسى، كما أن هناك بعض المرضى يحدث لديهم بطء فى سريان الدم، ما قد يعرضهم لجلطات فى الرئة، ويجرى إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على أسباب المضاعفات، وتطبيق بروتوكول العلاج وفقًا للحالة.