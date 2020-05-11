شاهد انتشار مكثف للشرطة بمحيط الشواطئ والنيل لمنع التجمعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة الوزارة تكثيف حملاتها الأمنية المُكبرة لتطبيق الضوابط الحاكمة لحظر تحركات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان، ومنع التجمعات بطرق الكورنيش "نيلى – بحرى" على مستوى الجمهورية، والشوارع والمناطق المحيطة بمحال المأكولات والأطعمة والطرق الجانبية، والتى يمكن أن تتخذ مكاناً لممارسة الأنشطة التى يمكن أن تساعد على إنتشار فيروس كورونا.
وتوالى أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمنع تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.
جاء ذلك فى ضوء تفعيل القرارات الصادرة بشأن التدابير الاحترازية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بينها منع التجمعات الجماهيرية، وغلق الشواطئ العامة والخاصة وطرق الكورنيش بالمحافظات ومنع أى نشاطات بها.
النيل
انتشار شرطي
تواجد الشرطة لمكثف
رجال الامن
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