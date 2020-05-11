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شاهد انتشار مكثف للشرطة بمحيط الشواطئ والنيل لمنع التجمعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة الوزارة تكثيف حملاتها الأمنية المُكبرة لتطبيق الضوابط الحاكمة لحظر تحركات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان، ومنع التجمعات بطرق الكورنيش "نيلى – بحرى" على مستوى الجمهورية، والشوارع والمناطق المحيطة بمحال المأكولات والأطعمة والطرق الجانبية، والتى يمكن أن تتخذ مكاناً لممارسة الأنشطة التى يمكن أن تساعد على إنتشار فيروس .

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمنع تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل القرارات الصادرة بشأن التدابير الاحترازية للحد من تداعيات انتشار ، ومن بينها منع التجمعات الجماهيرية، وغلق الشواطئ العامة والخاصة وطرق الكورنيش بالمحافظات ومنع أى نشاطات بها.

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النيل
النيل

 

انتشار شرطي
انتشار شرطي

 

تواجد الشرطة لمكثف
تواجد الشرطة لمكثف

 

رجال الامن
رجال الامن

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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